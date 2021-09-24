Yeni il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u, Gülyalı ilçesinde restoranda toplantı yaparken ‘himmet’ paraları ile yakalandı.

Ordu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘yeni il yapılanmasına’ yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 6 ay süreyle iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip sonucu tespit edilen 43 şüpheli gözaltına alındı.

‘HİMMET’ PARALARI İLE YAKALANDILAR

Yeni yapılanmada 'mütevelli üyesi' olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantı halindeyken, 'himmet' olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altın ile 1 ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ordu’da FETÖ operasyonunda 43 gözaltı VİDEO



SÜT DAĞITIMI ADI ALTINDA YARDIM

Paralarla cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine ‘Süt dağıtımı’ adı altında yardım yapıldığı, ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşmeler yaptıkları da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanıp ihraç edilen, ardından göreve iade edilen ve halen aktif görevde bulunan bir kamu görevlisi ile eşi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.