Ordu'da fındık içinde yüzen TikToker, o görüntüleri anlattı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir fındık manavında işçi olarak çalışan Coşkun Geyik ve arkadaşı Halil Can Şahin, sosyal medyada tepki toplayan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundular.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir fındık manavının yanında işçi olarak çalışan Coşkun Geyik ve arkadaşı Halil Can Şahin, fındıkların içerisinde yüzdükleri görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

İkili görüntülere gelen tepkilerin ardından Geyik ve Şahin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, buradaki fındıkların kabuklu olduğunu ve fabrikada makineler ile kırıldıktan sonra tüketiciye ulaştırıldığını, durumda yanlış anlaşılma olduğu ifade edildi.

Ordu'da fındıkların içinde yüzen TikToker VİDEO

“FINDIĞIN İÇİNE ZATEN MECBUREN GİRİLİYOR, BU KABUKLU FINDIK”

Sosyal medyada paylaşılan videolarda görülen Halil Can Şahin, “Burada fındıkları boşaltım yağan cihaz tıkanmıştı ve onu açmak için mecburen fındığın üzerine çıktık. Çünkü fındık boşaldığı için oraya merdiven yetmiyor. Oradan aşağı gelirken de burada 1-2 ton değil yaklaşık 400 ton fındık var.

Benim de ayağım battığı için yüzüstü geldim. O anlık da video çektik ve olay böyle gerçekleşti. Bu fındığın içerisine zaten çeşitli yollarla mecburen giriliyor. Zaten bu iç değil kabuklu fındık. Karadenizliler fındığın nasıl olduğunu daha iyi bilir. İnsanlar bizim fındığı galiba iç fındık zannetmişler ama yanılmışlar” diye konuştu.

''KÖTÜ BİR YANI OLMADIĞINI BELİRTMEK İSTİYORUM''

Videoyu çeken ve aynı firmada çalışan Coşkun Geyik ise, “Burası iç fındık değil, kabuklu fındık deposu. Köylerden ve fındık harmanlarından alınan fındıkların depolama yapıldığı yer. Burada depolama yaparken haliyle makinelerin boruları tıkanabiliyor.

Arkadaşımız da oradan inerken bir video çektik. Bu sonuçta kabuklu fındık, kötü bir yanı olmadığını belirtmek istiyorum. Üreticimiz bile topladıkları fındıkları kurutmak için ayakları ile karıştırıyor. Bunu zaten tüm fındık üreticileri biliyor. Bu şartlar altında buraya geliyor ve depolama oluyor.





''FINDIĞI BİLMEYENLER YORUM YAPTIĞI İÇİN YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ''



Fındıklar çuvallardan boşaltılırken mecburen ayaklar ile giriliyor, bunda bir olumsuzluk olmadığını düşünüyoruz. Bizim buradaki fındık depolanıp fabrikaya kırıma gidiyor. Fabrikada ise makineler ile kırılarak iç fındık haline geliyor ve paketleniyor. Burada kötü bir anlaşılma olmuş. Bir cezai işlem de uygulandı ama itiraz etme hakkımız var. Fındığı bilmeyenler yorum yaptığı için yanlış anlaşılma olmuş” diye konuştu.