Fatsa ilçesinde bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde meydanagelen gökyüzü parlaması olayı sonrası göktaşı bulduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye düştüğü düşünülen meteor, Karadeniz Bölgesinde birçok şehirden görülmüştü.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, insanlara heyecan yaşatmıştı.

300 GRAM AĞIRLIĞINDA

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilçesinde bir vatandaş, görülen bu doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti.

Yaşanan olay sonrası bölgeye giderek arama yaptığını ve kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu iddia eden Yaşar Aktaş, “Gökten sanki böyle havai fişek gibi yeşilimsi bir ateş düşer gibi oldu. Belirli bir kısma kadar indi. Sonrasında yere düştü ve gece orada bir şey görünemeyeceğini düşündüm.

YOLUN KENARINDA BULDU

Sabah baktım ve gök taşını yolun kenarında ummadığımız bir noktada buldum. Mıknatıs tutuyor, diğer cisimlerin mıknatıs tutmadığı iddia ediliyor” dedi.

Bilim insanları ile görüştüğünü ve taşın gerçek olması durumunda ciddi paralara satılabileceğini söylediklerini kaydeden Aktaş, “Bilim insanlarına fotoğraflarını da yolladım.

Ben bunu düştükten ertesi gün sonra buldum. O parlamayı da gördüm, çok yeşilimsi bir renk. Şu an halen olay yerinde de zaten kaynak yapılmış demir kokusu var.

''SATMAK İSTİYORUM''

Bunu internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bilim insanlarına fotoğraflarını attım ve Trabzon’da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi” ifadelerine yer verdi.

Ordu'da 300 gramlık gök taşı VİDEO