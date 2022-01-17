Ordu'da hamsinin kilosu 50 TL

Tezgahların hamsiyle dolmasıyla birlikte kilogram fiyatının artması müşteriyi şaşırttı. Kilosunun 50 TL'ye ulaştığı hamsi, fiyatından dolayı alıcı bulamıyor.

Uzun süredir kendini göstermeyen hamsi tezgahlarda tekrar yerini doldurdu.

Denizlerde av sezonun açılmasının ardından tezgahlar, balıkla doldu ancak Ordu Fatsa’daki tezgahlarda Karadeniz hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükseldi. Hamsinin fiyatının yükselişinin ardından ise tezgahlara gelen müşteriler etiketi görünce şaşırdı.

"FİYATI GÖREN GİDİYOR"

Balıkçılar, fiyatları görenlerin kendilerine tepki gösterdiğini belirterek, “Balık çok pahalı. Fiyatı gören, gidiyor. Az çıktığı için hamsi bulmak çok zor. Kilosu 50 TL olmasından bizler de şikayetçiyiz fakat hamsi yok denecek kadar az olduğu için fiyatı bu rakamlarda seyrediyor." dedi.

"SOFRALARIMIZIN KONUĞU OLMAKTAN ÇOK UZAK"

Karadeniz’de hamsinin kilosunun 50 TL olmasına anlam veremediğini söyleyen Eda Aydın, “Hamsi yok olmasını anlıyoruz fakat fiyatının bu kadar yüksek olmasına anlam veremiyoruz. 50 TL hamsi için büyük bir rakam. Balıkçı esnafına suç bulmuyoruz ama tadı artık damağımızda kalıyor. Sofralarımızın konuğu olmaktan çok uzak.” dedi.