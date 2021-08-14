Ordu'da heyelan riskine karşı evler boşaltıldı

Sağanak yağış nedeniyle ortaya çıkan heyelan riskinin ardından 2 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 781 tarım işçisi güvenli bölgeye nakledildi.

Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanağa bağlı heyelan meydana gelen bölgede 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, ilçede dün başlayan sağanağın halen devam ettiğini söyledi.

2 EVE ÖNLEM AMAÇLI TAHLİYE

Sağanağa bağlı çeşitli noktalarda heyelanlar yaşandığını, bazı bağlantı yollarının da ulaşıma kapandığını belirten Kaygı, "Yoğun yağış gece boyunca devam etti. Özellikle Yoğunoluk Mahallesi bölgesinde büyük heyelanlarımız var. Yoğunoluk-Devecik bağlantı yolunda heyelan oldu, yol kapandı. Her an risk olabilir diye heyelanın olduğu bölgenin alt tarafındaki 2 evimizi önlem amaçlı boşalttık." dedi.

VATANDAŞIN FINDIĞI SELE GİTTİ

Heyelanlara bağlı olarak 18 mahalledeki fındık bahçelerinde zarar oluştuğuna dikkati çeken Kaygı, "Çok şükür ilçemizde herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Arazilerde vatandaşlarımızın çok zararı oldu. Heyelanlar meydana geldi. Hala etkisini sürdüren sağanak nedeniyle fındığı sele gitti vatandaşın." diye konuştu.

Kaygı, belediye ekiplerinin heyelan nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

MEVSİMLİK İŞÇİLER GÜVENLİ ALANA GÖNDERİLDİ

Öte yandan Fatsa'da sağanak sonrası 781 mevsimlik tarım işçisi güvenli alana nakledildi.

Vali Tuncay Sonel, ilçede etkili olan yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. İlgililerden bilgi alan Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede fındık toplamak için bulunan mevsimlik tarım işçilerinin şiddetli yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için çalışma başlatıldığını belirtti.

SICAK ÇORBA İKRAMI

Sonel, açıklamasında, "Fatsa'da Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında 296 çadırda kalan 781 tarım işçisi kardeşlerimizi güvenli bir alana naklettik. Büyükşehir ve Fatsa Belediyemiz de sıcak çorba ikram ediyor." ifadelerine yer verdi.

Tarım işçileri, ilçede inşaatı devam eden kapalı semt pazarına taşındı.