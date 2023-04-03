Ordu'da heyelan yaşandı! Bir ev yan yattı Kentte yaklaşık 4 yıl önce heyelan nedeniyle 10 binanın boşaltıldığı bölgede, 2 katlı binanın yeniden yaşanan heyelan sonrası yan yatması üzerine çevrede yeniden önlemler alındı.

AA

Türkiye'de felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin yanı sıra birçok kenti etkisi altına alınan sel felaketi yaşandı.

Bahar ayına girilmesiyle birlikte mevsim normalleri altına düşen hava durumu ise tarım ürünlerinde dona sebep oldu.

Ordu'da daha önce heyelan yaşanan noktada ise yeniden heyelan meydana geldi.

10 bina boşaltıldı

Altınordu ilçesinde 2019'da heyelan sonucu riskli 10 binanın boşaltıldığı bölgede, kar sularının erimesi sonrası yeniden toprak kaymaları meydana geldi.

2 katlı bina yan yattı

Yeni heyelanlar sonucu daha önce boşaltılan 2 katlı bina yan yattı, diğerlerinde de hasar oluştu.

Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İnceleme başlatıldı

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile AFAD İl Müdürü Osman Işık, mahalleye gelerek bina çevresi ve bölgede incelemede bulundu.

AFAD Müdürü Osman Işık, gazetecilere, son günlerde kar sularının erimesiyle mahallede yeniden toprak kaymaları olduğunu belirterek, ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldığını söyledi.

Çalışmalar yeniden yapılacak

Heyelandan etkilenen yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi olduğunu ifade eden Işık, bölgede üniversitelerin de destek vereceği uzman ekiplerle yeniden çalışma başlatılacağını aktardı.

"Doğru ilerleme olmaması için çalışma başlatacağız"

Bölgede heyelanların sürdüğünü söyleyen Işık, son heyelanlarla alanın genişlediğini kaydederek, "Mahallenin camisi ile ana merkezine doğru ilerleme olmaması için çalışma başlatacağız." dedi.