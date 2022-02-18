Ordu'da hurdalıktan aldığı cipi ,70 yıl önceki haline çevirdi

İş adamı Adnan Aydın, hurdalıktan satın adlığı 1952 model eski askeri cipi, orijinaline uygun şekilde restore ederek, toplamda 110 bin lira harcadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş insanı Adnan Aydın, çocukluk yıllarında ailesi tarafından da köylerinde kullanılan eski ciplere heves saldı.

1952 model bir cip şasesi olduğunu duyan Aydın, bu şaseyi alarak restore etmek istedi.

Şasinin, dönemin askeriye ciplerine ait olduğunu öğrenen Aydın, restore edeceği cipi de eski yıllarda kullanılan askeriye araçlarına çevirmeye karar verdi.

HURDALIKTAN ALDIĞI CİPE 110 BİN LİRA HARCAYARAK RESTORE ETTİ

Uzun uğraşlar sonucu 110 bin TL harcanarak, orijinal bir şekilde 70 önceki haline dönüştürülen cip, görenlerin ilgisini çekiyor.

Aydın, dönemin boya rengini ve bazı uyarı etiketlerini de bulunduran cipi ise şimdilik satmayı düşünmüyor.

"ORİJİNALİNE UYGUN ŞEKİLDE BU HALE GETİRDİK"

Müteahhit Adnan Aydın, 1952 model, "Cip sevdası bizde çocukluktan geliyor. Büyüklerimiz eskiden hep cip kullanırdı, babamlarda da vardı, akrabalarımızda da vardı. Onlardan görerek heveslendik ve Fatsa ilçesinden bu cipin şasesini hurdalıktan satın aldık. Sonrasında 1952 yılına uygun olarak ve tamamen orijinal olarak toparlatarak bu hale getirdik. Tamamen her aksamı orijinal." dedi.

"1952 YILININ RUHUNU YAŞATIYOR"

Zaten bu aracın şasisi de askeri cip olarak üretilmişti.Parçaları temin edildikten sonra yapımı bir ay kadar sürdü” diyen Adnan Aydın, "Bu biraz masraflı oldu ve yaklaşık 110 bin TL para harcandı. Yapım aşamasında iken 140 bin lira teklif edildi ama satmadık. Çünkü bu aracın zevkini almayı istiyoruz. Her gören askeriyeden aldığımızı sanıyor. Bunlar arazili ve çamur takviyeli olduğu için çok dikkat çekiyor. Motor ve karbüratör aksamı da tamamen askeriye için üretilen parçalarıdır. Tamamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor, yazın tentesi açık kullanılıyor." şeklinde konuştu.

"TRAFİKTE GÖREN HERKES NASIL YAPILDIĞINI SORUYOR"

Araca ilginin oldukça fazla olduğunu ve insanların heveslendiğini kaydeden Adnan Aydın, "Herkes bizi durduruyor ve nasıl yapıldığını soruyor. Şuan ruhsatlı ve muayenesi olan bir araç. Kendi özelliğini koruyarak yapıldı. Şuan satmayı düşünmüyorum, zaten kendi araçlarımız da var, bunu zevk yapmak için toparladık." diye konuştu.