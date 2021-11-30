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- Ordu'da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı
Ordu'da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı
Meydana gelen heyelanın ardından yol çökerken, ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.
- İHA
- 30.11.2021 - 10:07
- Güncelleme : 30.11.2021 - 10:49
Ordu’daki Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekipleri ve ilgili yetkililer, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANIYOR
Heyelan nedeniyle Aybastı ve Kabataş ilçelerine gidiş geliş kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Ordu'da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı VİDEO
KISA SÜREDE ONARILACAK
Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yolun kısa sürede onarılarak trafiğe açılacağını söyledi.