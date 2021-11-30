Euro
14.5492
0.55%
Dolar
12.817
0.01%
Altın
740.9
0.8%
Borsa
1.809
0%
Bitcoin
725.040
-1.32%
BTXN Coin
48.47
-4.01%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Ordu'da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı

    Meydana gelen heyelanın ardından yol çökerken, ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı

    Ordu’daki Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi.

    Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

    Karayolları ekipleri ve ilgili yetkililer, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

    Heyelan nedeniyle Aybastı ve Kabataş ilçelerine gidiş geliş kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

    Ordu'da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı VİDEO

    KISA SÜREDE ONARILACAK

    Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yolun kısa sürede onarılarak trafiğe açılacağını söyledi.

    Ordu da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı #1

    Ordu da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı #2

    Ordu da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı #3

    Ordu da ilçeye giden yol heyelanla yıkıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir