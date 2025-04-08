Ordu’da jandarma 1 haftada 43 bin kişiyi denetledi

İHA

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, son bir haftada 42 bin 995 şahıs ve 27 bin 655 aracı sorguladı.

Çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bu şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENETİMLER TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Jandarma trafik ekipleri, 16 bin 810 araç kontrol etti ve 693 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

106 araç trafikten menedildi, 12 araç sürücüsünün ehliyetlerine el konuldu.

Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE HIZ KESMİYOR

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda 640 adet sentetik ecza, 7 gram kubar esrar, 10 gram sentetik kannabinoid ve 32 adet lyrıca maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 10 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 9 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi.