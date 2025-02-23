Ordu'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

İHA
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar A. eve dönmeyince yakınları dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu.
Bunun üzerine kadına ait cep telefonu sinyal takibinde son sinyalin ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nden geldiği tespit edildi.
KAYIP KADIN YAZLIK EVİNDE ARANDI
Aile yakınları, Gürgentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde bulunan ve yaz ayında kullandıkları evlerinin çevrelerinde de arama gerçekleştirdi.
Ekipler burada yaptıkları arama çalışmasında kayıp kadına ulaşamadı.
CEP TELEFONU BULUNDU
Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kadının cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerinde bulunan demir bir köprüde bulundu.
Kendisine ulaşılamayan Pınar A.'yı arama çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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