Ordu'da Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti

Gülyalı ilçesinde, Gaziler Günü’nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Ünal Aktürk, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 17:52
Diyarbakır'ın Gülyalı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ünal Aktürk, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde bugün, Gaziler Günü’nde hayatını kaybetti.

Aktürk için Gülyalı ilçesinde tören düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ 

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Ünal Aktürk’ün yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aktürk’ün cenazesi, ilçenin Mustafalı Mahallesi’nde aile mezarlığında toprağa verildi. 

