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    Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar

    Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar

    Yeni stadın ilk maçında yaşanan çirkin olay sonrası konfetileri sahaya fırlatan 4 taraftar gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.10.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 09:22
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    Yeni Ordu Stad'ının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında bir skandal yaşandı.

    Plaka numarası 52 olan Ordu taraftarı, bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlattı.

    KUR'AN-I KERİM'DEN KONFETİ YAPTILAR

    Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldı görüldü.

    Ordu da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar #1

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarını topladı.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Yaşananlar tepkilere sebep olurken, sahaya konfetileri fırlattığı 4 kişi ise gözaltına alındı.

    Ordu da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ayrıca Ordu Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    Valilik, “Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

    Ordu da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar #3

    Ordu da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar #4

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