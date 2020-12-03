Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir, vefatının 1'inci yılında anıldı

Geçtiğimiz yıl cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Ceren Özdemir'in sevenleri, mezarına çiçek bıraktı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp Altınordu'ya bağlı Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

3 Aralık 2019 akşamı gerçekleşen olayda katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Ceren Özdemir'in son görüntüleri VİDEO-ARŞİV

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Ceren Özdemir, ölümünün 1’inci yıl dönümünde Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarının başında anıldı.

Törene anne Güfer, baba Yılmaz Özdemir’in yanı sıra akrabaları, okul arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Okunan duaların ardından Ceren Özdemir’in mezarına karanfiller bırakıldı. Ceren’in okul arkadaşları, mezarına ‘Meleğimiz Cerenemize’ yazılı not ve karanfil bıraktı.

"HEPİMİZ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden baba Yılmaz Özdemir, “Ailesi, arkadaşları ve sivil toplum kuruluşları bugün burada. Akşama kadar buradayız, eşimin ve benim acımız hiçbir zaman dinmedi. Başka Ceren’lerin canı yanmasın, bunun için de toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalım, iyi çocuklar yetiştirelim, topluma faydalı olsunlar. Böyle caniler yetiştirmeyelim.” dedi.

































