Ordu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Kentin Ünye ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken yağış, gece saatlerine kadar aralıklarla sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan uyarılar sonrası, sabahın erken saatlerinde aralıksız yağan sağanak, kentin Ünye ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin birçok kesiminde sağanak yağış; esnafa, fındık üreticilerine ve sokak hayvanlarına zor anlar yaşattı.

Üreticiler yağışa rağmen fındıklarını patoza vermeye devam etti



Sağanak, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürürken üreticiler ise fındıklarını patoza vermeye devam etti.

Ünye’de ve Kumru ilçesinde fındık üreticileri yağan yağmura aldırış etmeden fındıklarını patoza vererek çalışmalarına devam etti.





Suda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Aşırı yağışların etkili olduğu ilçe merkezinde Tabakhane Deresi'nin yükselmesi sonrası iki sokak köpeğinin sudan çıkamadığını gören çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu derede bulunan sokak köpeklerini çıkardı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.





Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sabah saatlerinde itibaren şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağış, yolları göle çevirirken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.





Yağış aralıklarla devam edecek

Birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; yağışların Ordu genelinde iki gün daha süreceği ve yer yer şiddetli olarak metrekareye 51-100 kilogram arasında sağanak yağışın beklendiği öğrenildi.