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    Ordu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    Kentin Ünye ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken yağış, gece saatlerine kadar aralıklarla sürecek.
    • 04.09.2022 - 16:31
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    Ordu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sağanak uyarısında bulundu.

    Yapılan uyarılar sonrası, sabahın erken saatlerinde aralıksız yağan sağanak, kentin Ünye ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

    Şehrin birçok kesiminde sağanak yağış; esnafa, fındık üreticilerine ve sokak hayvanlarına zor anlar yaşattı.

    Üreticiler yağışa rağmen fındıklarını patoza vermeye devam etti

    Sağanak, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürürken üreticiler ise fındıklarını patoza vermeye devam etti.

    Ünye’de ve Kumru ilçesinde fındık üreticileri yağan yağmura aldırış etmeden fındıklarını patoza vererek çalışmalarına devam etti.

    Ordu da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #1

    Suda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

    Aşırı yağışların etkili olduğu ilçe merkezinde Tabakhane Deresi'nin yükselmesi sonrası iki sokak köpeğinin sudan çıkamadığını gören çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu derede bulunan sokak köpeklerini çıkardı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Ordu da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #2

    Vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Sabah saatlerinde itibaren şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağış, yolları göle çevirirken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı.

    Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

    Ordu da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #3

    Yağış aralıklarla devam edecek

    Birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre; yağışların Ordu genelinde iki gün daha süreceği ve yer yer şiddetli olarak metrekareye 51-100 kilogram arasında sağanak yağışın beklendiği öğrenildi.

    Ordu da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi #4


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