Ordu'da savcı arabasına not bırakan kişiyi gözaltına aldırdı

Yanlış yere park edilen araca nazik bir not bırakan Süleyman Ünsal, aracın sahibi olan savcının verdiği talimatın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Süleyman Uysal, yanlış yere park edilen otomobilin camına "Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize" şeklindeki notu bıraktı.

Uysal'ın notu bıraktığı aracın sahibi ise ilçede görev yapan bir savcıya aitti.

Süleyman Uysal, kapısını çalan polisleri karşısında görünce durumu anladı.

Aracın sahibi olan savcı, Süleyman Uysal hakkında gözaltı kararı çıkardı ve 'sileceklere zarar verildiği' iddiasıyla ifadesini aldırdı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'arabaya uyarı notu yazan kişi şu an cezaevinde. Niye not yazılan araç yüksek mevki olunca', şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür.

İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

30/01/2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısının ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.'nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."