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    Ordu'da şoförlerin durak telefonu için bulduğu şaşırtıcı çözüm

    Ordu’nun Kumru ilçesinde yapılan duvar ve kaldırım çalışmalarında durak geçici olarak kaldırıldı, durağa ait sabit telefon ise şoförlerin elinde kaldı.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 16:26
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 16:26
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    Ordu'da şoförlerin durak telefonu için bulduğu şaşırtıcı çözüm

    Ordu'nun Kumru ilçesinde kaldırım ve taş duvar düzenleme çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

    Yıllar önce yapılan ve artık kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımlar yıkılarak, modern bir görüntü kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

    Bu kapsamda, şehir merkezindeki ana cadde üzerinde bulunan Kumru-Fatsa arasında çalışan dolmuşçuların durağı da geçici olarak kaldırıldı.

    DURAK KALDIRILDI, TELEFON TAŞ DUVARIN İÇİNE YERLEŞTİRİLDİ

    Şoförler, kendilerine ulaşmak isteyen yolcuların mağdur olmaması için, telefonu önce ellerinde tuttu, sonrasında ise yağmur ve rüzgarda zarar görmesin diye taş duvar içerisine yerleştirdi.

    Durağa ait sabit hat telefonunu orada görenler ise, "Tam Karadeniz usulü bir çözüm" yorumunda bulundular.

    Ordu da şoförlerin durak telefonu için bulduğu şaşırtıcı çözüm #1

    Ordu da şoförlerin durak telefonu için bulduğu şaşırtıcı çözüm #2

    Ordu da şoförlerin durak telefonu için bulduğu şaşırtıcı çözüm #3

    Ordu da şoförlerin durak telefonu için bulduğu şaşırtıcı çözüm #4

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