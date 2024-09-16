Ordu'da sokak köpekleri yoldan geçen adama saldırdı Ordu'nun Korgan ilçesinde bir şahsa sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerle bir süre mücadele eden talihsiz vatandaş kol ve bacak kısmından yaralandı. O anlar böyle görüntülendi.

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İHA

Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.

Son olarak Ordu'da ilçeye bağlı Korgan Merkez Mahalle Dip Sokak üzerinde dün gece saatlerinde Nuh Ç. isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

SOKAKTA YÜRÜYORDU: BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN HEDEFİ OLDU

Sokakta bulunan 4 köpekten 3'ü şahsın üzerine yürüdü, 2'si ise saldırdı.

Köpekler ile bir süre mücadele eden Nuh Ç., sonrasında bağırarak yardım istedi.

Bu esnada köpeklerin kol ve bacak kısmından yakaladığı Nuh Ç. yere düştü.

MAHALLELİNİN BAĞIRMASIYLA UZAKLAŞTILAR

Mahalle sakinlerinin bağırması üzerine köpekler olay yerinden uzaklaştı.

Hafif şekilde yaralanan şahıs ise bu esnada kaldırıma oturarak ambulans çağırılması yönünde yardım istedi.

BİR KEZ DAHA SALDIRMAYA KALKTILAR

Şahsın kaldırımda oturduğu esnada yeniden gelen köpekler, bu sefer şahsın üzerine koştu.

Köpekleri fark eden Nuh Ç. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Öte yandan olay anları, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YENİ DÖNEMDE UYGULANACAK MADDELER

Öte yandan başıboş sokak köpekleri sorunu için beklenen adım gelmişti.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM'de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuştu.

İşte yeni düzenlemenin yetkililere yüklediği sorumluluklar ve hayatımıza katacakları:

• Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz hayvan bakımevleri kuracak.

• Tüm başıboş sokak köpekleri toplanıp bakımevlerine alınacak.

• Bakımevlerine alınan köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek.

• Baktığı hayvana sokağa bırakan kişilere 60 bin TL ceza verilecek.

YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI

• Başıboş sokak köpeklerini toplamayan, yasadaki maddeleri yerine getirmeyen belediye başkanlarına, 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası verilecek.

• Toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara, hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

REHABİLİTE OLMAYAN HAYVANLAR UYUTULACAK

• Bakımevine alınan hayvanların; iyileşmeyen hastalık taşımaları, akut bulaşıcı hastalık taşımaları, olumsuz davranışlarının kontrol edilememesi durumlarında veteriner hekimin kararıyla ötanazi yapılabilecek.

• Söz konusu belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak.

DİJİTAL KİMLİKLENDİRME

• Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak.

• Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)