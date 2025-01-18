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Ordu'da Uzman Çavuş Önder Öztürk kazada hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da Uzman Çavuş Önder Öztürk kazada hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı Memleketi Ünye'ye izne gelirken yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için ani manevra yapan ve bu sırada kontrolden çıkan otomobilin takla atmasıyla ağır yaralanan Uzman Çavuş Önder Öztürk, 71 günlük yaşam savaşını kaybetti.