Ordu'da Uzman Çavuş Önder Öztürk kazada hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Trabzon'da görevli Uzman Çavuş Önder Öztürk, memleketi Ünye'ye izne gelirken yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı.
Acı olayda, bu esnada kontrolden çıkan otomobil takla attı.
71 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öztürk, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 71 gün sonra hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Evli ve 1 çocuk babası olan Önder Öztürk, Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi Orta Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi.
Öztürk’ün cenazesinde eşi ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış