Ordu'da velayeti alınan hemşire annenin itirazı kabul edildi

Ordu 2’nci Aile Mahkemesince sağlık çalışanı olan anneden korona riski sebebiyle alınan velayet, itiraz üzerine anneye geri verildi.

Ordu’da yaşayan ve 1 çocuk sahibi olan Cemile ile Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

Bu süre içinde mahkeme, geçici olarak oğlunun velayetinin hemşire olan anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi.

BABA, KORONA GERKEÇESİYLE VELAYETİ İSTEDİ

Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu savunarak, velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurdu.

"ÇOCUĞUMUN KRONİK RAHATSIZLIĞI VAR"

Deniz, Ordu 2’nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum." dedi.

MAHKEME VELAYETİ BABAYA VERDİ

Mahkeme heyeti, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır.” denildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir de karara itiraz etti.

İtiraz üzerine Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi, çocukla bir araya geldi. Uzmanların hazırlayacağı rapor sonrası mahkeme heyeti kararını açıklayacak.

BABA: ÇOCUĞUM İÇİN ÖNLEM ALMAK İSTEDİM

Baba Mehmet Atakan Deniz, çocuğunun sağlığını düşündüğünü belirterek “Benim çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Ben çocuğumun sağlığını düşünüyorum. Şu anda hukuki süreç devam ediyor. Pedogoglar ve sosyal hizmetler gerekli incelemeleri yapıyor. Bunun sonunda rapor hazırlanacak. Kararı yargı verecek. Şu anda ne söylersek hiçbir anlam ifade etmeyecek.” dedi.

VELAYET TEKRAR ANNEYE VERİLDİ

Mahkeme heyeti, kararını uzmanların hazırladığı rapor sonrası açıkladı. Buna göre mahkeme, sağlık çalışanı olması ve korona riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından döndü.

Annenin itirazını kabul eden mahkeme velayeti babadan alarak yeniden anneye verdi.