Ordu'da yaban domuzları sürüyle yaşam alanına indi

Perşembe ve Fatsa ilçelerinin sınır mahallelerine inen yaban domuzlarının sayıları artıyor. Durumdan tedirgin olan mahalleli ise yardım talebinde bulundu.

Ordu’nun Perşembe ve Fatsa ilçelerindeki Sırakovancı, Tömsü ve Yalıköy Mahalleleri sınırlarında sürüler halinde gezen domuzlar yiyecek bulmak için insanların yaşam alanlarına kadar indi.

Bu durum mahalleliye korku yaşatırken, insan ve araç yoğunluğunun bulunduğu yerlere tek ya da yavruları ile sürü halinde inerek yiyecek arayan yaban domuzları sayısı her geçen gün artıyor.

MAHALLELİ YARDIM İSTİYOR

Yetişkinleri oldukça büyük olan, yanlarında yavrularıyla birlikte sayıları 15’i bulan yaban domuzları, görenleri tedirgin ediyor. Öte yandan ise bölge halkı yaban domuzlarına karşı önlem alınmasını talep ediyor.

"YİYECEK ARARKEN SİNİRLİ OLUYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Bahtiyar Aşık, “Bu duruma karşı acil önlem alınmalı. Aç kaldıklarında mahallemize kadar geliyorlar. Yiyecek arıyorlar. Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar. Herkes gibi korkuyorum. Önceden ormanlara yakın alanlardan iniyordu, şimdi ormanlık olmayan yerlerde de görüyoruz. İnsanlara zarar verebilirler. Verdiklerini de duyuyoruz” dedi.