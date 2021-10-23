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    Ordu'da yavru köpeği ezip, yoluna devam etti

    Fatsa'da kimliği belirsiz kişi, kullandığı otomobille yavru köpeğe çarpıp kaçtı. Arka ayakları kırılan yavru köpek tedaviye alınırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 14:16
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    Ordu'da yavru köpeği ezip, yoluna devam etti

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Yapraklı Sokak’ta meydana gelen olayda henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpeği ezdi.

    Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı.

    Durumu fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi.

    YAVRU KÖPEĞİ UMURSAMADI, EZDİ GEÇTİ

    Yavru köpek, gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alındı.

    Otomobilin yavru köpeğe çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ordu da yavru köpeği ezip, yoluna devam etti #1

    Ordu da yavru köpeği ezip, yoluna devam etti #2

    Ordu da yavru köpeği ezip, yoluna devam etti #3

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