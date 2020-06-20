Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

    Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 21:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

    Ordu'da Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Mehmet Karaca isimli vatandaş, Hanboğazı istikametine gitmekte olan aracın çarpması sonucu yaralandı.

    YAŞLI ADAMA ÇARPIP KAÇTI

    Plakası belirlenemeyen araç olay yerinden hızla kaçarken, yaralı vatandaş ise sağlık ekiplerinin kaza yerine ilk müdahalede bulunmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili aracın plakası ve çarpan kişi araştırılıyor.

    Görüş Bildir