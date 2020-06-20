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- Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı
Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı
Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.
- İHA
- 20.06.2020 - 21:06
Ordu'da Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Mehmet Karaca isimli vatandaş, Hanboğazı istikametine gitmekte olan aracın çarpması sonucu yaralandı.
YAŞLI ADAMA ÇARPIP KAÇTI
Plakası belirlenemeyen araç olay yerinden hızla kaçarken, yaralı vatandaş ise sağlık ekiplerinin kaza yerine ilk müdahalede bulunmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili aracın plakası ve çarpan kişi araştırılıyor.