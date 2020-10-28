Ordu’daki orman yangınında, 10 hektarlık alan zarar gördü

Gürgentepe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürüldü. Yangında, 10 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Ordu'da, dün gece saatlerinde Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinemeyen bir nedenle çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler akşam saatlerinde söndürüldü. 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

































