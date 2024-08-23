Ordulu balıkçılar, yeni sezonda palamuttan umutlu Ordu’da yeni sezona hazırlanan balıkçılar, bu yıl palamut balığından beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

İHA

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek.

Av yasağı öncesi balıkçıların hazırlık mesaisi devam ederken balıkçıların bu sezon palamut balığından beklentileri yüksek.

BEKLENTİ YÜKSEK

Balıkçılar ise hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını, sezonun açılmasını beklediklerini söyledi.

"PALAMUT BOL, VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜ GÜLECEK"

Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde balıkçı ve tekne sahibi Ahmet Mollaoğlu, palamut balığının çok bereketli ve yaygın olduğunu söyledi.

Mollaoğlu, “Bütün hazırlıklarımızı gerçekleştirdik, 1 Eylül yeni balık sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sene palamut balığı çok yaygın ve balıkçılarımızın yüzünü güldürecek gibi duruyor. Şimdiden 2024 yılı yeni balık sezonu bütün balıkçılarımız için bereketli ve bol kazançlı olsun.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)