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Ordulu Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, şehit oldu

Ordulu Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, şehit oldu

Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.