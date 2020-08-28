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    Ordulu Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, şehit oldu

    Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 10:48
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    Ordulu Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, şehit oldu

    Ağrı'da yürütülen 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda tespit edilen mağaradaki yaşam malzemelerinin imhası sırasında, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

    AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

    Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Gücek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi.

    Şehit Ak'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.

    Ordulu Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, şehit oldu #1

    BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, saat 16.30'da Çaybaşı Stadı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.

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