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Ordulu Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, şehit oldu
Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
- DHA
- 28.08.2020 - 10:48
Ağrı'da yürütülen 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda tespit edilen mağaradaki yaşam malzemelerinin imhası sırasında, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI
Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Gücek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Şehit Ak'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.
BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, saat 16.30'da Çaybaşı Stadı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.