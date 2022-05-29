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    Ordulu lise öğrencisi Muhammet, insansız kara aracı üretti

    Lise öğrencisi Muhammet Hakkı Genç, askeri operasyon ve arama-kurtarma çalışmalarında anlık görüntü alabilme özelliğine sahip İKA üretti.
    • 29.05.2022 - 10:20
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    Ordulu lise öğrencisi Muhammet, insansız kara aracı üretti

    Türkiye'nin öğrencileri yeni başarılara imza atıyor...

    Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Muhammet Hakkı Genç, insansız kara aracı yaptı.

    1,5 ayda tamamladı

    Muhammet yaklaşık 1,5 aylık çalışma sonrası pille çalışan, kamerayla anlık görüntü alıp, saatte 3 kilometre hızla hareket eden uzaktan kumandalı, 3 tekerlekli mini araç üretti.

    "Projeyi öğrene öğrene ilerlettim"

    Projesi hakkında DHA'ya konuşan Muhammet şunları söyledi:

    "Adım adım öğrene öğrene ilerledik. İlk başta telefondan kontrol etmeyle başladım. Sonunda da ele geçti. Amacımız tamamen yerli imkanlarla bunu yapabilmekti. Aracım bileşke kuvvetle hareket ediyor. Buna bir nevi insansız kara aracı diyebiliriz. Üzerindeki baskı plaketi arkadaşıma söyledim ve kendisi çıkarttı. Daha sonra hocamız motor sürücüsü üretti. Selçuk Bayraktar ve ekibinin geliştirdiği Deneyap kartları kullandık. Aracımda iki tane, elimde de bir tane olmak üzere toplamda üç tane kart bulunuyor. Bu kartın üzerinde bulunan imu sensörü sayesinde elimin x, y ve z koordinatlarını algılayıp ona göre bize hareket çekiyor diyebiliriz. Pilleri de dışarıdan aldık. Üzerindeki Deneyap kart sayesinde aracımın hem görüntüsünü alıyorum, hem de kontrollünü sağlıyorum. Üzerinde bulunan kamerasıyla görüntüyü anlık olarak bilgisayarımdan alabiliyorum."

    Ordulu lise öğrencisi Muhammet, insansız kara aracı üretti #1

    "Anlık görüntü alabiliyor"

    Aracının insan canını riske atmadan kullanılabildiğini belirten Muhammet, şöyle devam etti:

    "Bu aracımızın amacı bir yerden bir yere, hiçbir insanın canı tehlikede olmadan bir şeyler taşıyabilmektir. Üzerinde bulunan kamerası sayesinde anlık olarak görüntü alabilmemiz bizim için çok büyük bir avantaj zaten. Bunun sayesinde hiçbir risk olmadan aracımızı kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir kapalı alana ben aracımı yolluyorum, içerde ne oluyor, ne bitiyor, girip çıkılabilecek yerlere bakıyorum. Bir askeri operasyon olacak. İçerde ne olup bittiğine dair görüntü alınması gerekiyor. Bunu siz oraya götürerek oranın görüntüsünü alıyorsunuz ve böylelikle ne tür ekipmanlar kullanılabileceğini önceden kestirip, işinizi halledebiliyorsunuz. Bu aracı siz alıp evinize götürürseniz, içerisinde depolama haznesi bulunduğu için evrak işlerini, kurye olayını tamamen ortadan kaldırılabilir."

    "Daha büyüğü için çalışıyoruz"

    Muhammet, üzerinde depo haznesi bulunan daha büyük bir araç için çalışma yaptıklarını da söyleyerek "Bunun daha büyüğünü yaparak depolama haznesi koyacağız ve içerisine askeri mühimmat ya da başka bir şey olur hiçbir insanın canı tehlikeye atılmadan ulaştırabilmeyi sağlamak. Altı tekerlekli 80 santimetre boyunda, 40 santimetre eninde, 20 santimetre de yüksekliği bulunan bir başka modelini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ordulu lise öğrencisi Muhammet, insansız kara aracı üretti #2

    Ordulu lise öğrencisi Muhammet, insansız kara aracı üretti #3


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