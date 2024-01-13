Ordulu şehidin askere uğurlanma görüntüleri yürek sızlattı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hain terör saldırısına uğrayarak şehit düşen İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın uğurlamasından görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu.

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İHA

Türkiye'nin yüreği şehit verdiği 9 Mehmetçik için yanıyor...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden üst bölgeye sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada 9 Mehmetçik şehit oldu.

Kahraman Türk askerinin acılı haberleri yüreklere ateş düşürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Askere uğurlama görüntüleri ortaya çıktı

Çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri ise İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar.

Bir süre önce göreve başlayan şehidin, Ordu'dan askere uğurlanma görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde arkadaşlarıyla helalleşen şehidin otobüse bindiği anlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

"Çok zor bir duygu"

Şehit Atar'ın arkadaşları, “Bu şekilde gelmesini beklemiyorduk. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok zor bir duygu” diyerek duygularını ifade ettiler.

Öte yandan, Selma ve Vahip Atar çiftinin 4 çocuğundan birisi olan şehit Murat Atar’ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazesi defnedilecek

Şehit Atar, 14 Ocak Pazar günü İkizce Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkiinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan, Selma ve Vahip Atar çiftinin 4 çocuğundan birisi olan şehit Murat Atar’ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)