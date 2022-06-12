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Ordulu şehidin cenazesi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı

Ordulu şehidin cenazesi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı

Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, Samsun'a getirildi.