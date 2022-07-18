Fındık bahçesine giren domuzlardan canı sıkılan Necdet Pala, bahcesine kurduğu çakarlı, ledli ve alarm sistemli düzenek sayesinde derdinden kurtuldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Necdet Pala'nın tarlasını korumak için uyguladığı yöntem şaşkınlıkla izlendi.

20 dönüm fındık arsası bulunan Necdet Pala, yıllarca bahçesinin üst kısmında bulunan ormanlık alandan girerek, mahsulüne zarar veren domuzlardan sıkıldı.

Karadenizli aklı devreye girdi

Sezonda bahçede geceleri nöbet tutup aydınlatma sistemi yapan Pala, olumlu bir sonuç alamayınca Karadenizli zekasını kullandı.

Bahçesine olağanüstü düzenek kurdu

Bahçe içerisine yanıp sönen renkli led lambalar yerleştirmeye karar veren, bunların yanında çakar lambalar ve alarm sistemi kurma isteyen Pala, elektrik ustasından destek alarak, fındık bahçesini farklı bir boyuta taşıdı.

Çözümü işe yaradı

Bahçe içerisindeki 50 adet led lamba, bir adet alarm sistemi ve çakar lambalar bulunan Pala, 5 yıldır domuzların bahçeye zarar vermediğini, Karadeniz zekasının işe yaradığını belirtiyor.

Ordulu'nun domuz kaçırma düzeneği işe yaradı VİDEO



"Otomatik siren 15 dakika çalışıyor 15 dakika bekliyor"

Kurduğu sistemi 4 yıldır kullandığını ifade eden Pala, “Daha önce farklı sistemler kullandık ancak domuz yine geldi. Bu sistemi yaptım ve o gündür bahçeye girmiyorlar. Renkli lambalar taktım onlar selektör yapıyor, bir de projektörler de var. Bunu uyguladıktan bu yana rahatlıkla fındık topluyoruz. Bahçemi bu şekilde kurtardım. Elektrikçi bir arkadaş ile görüştük ve benim çizdiğim proje ile bu sistemi uyguladık. Otomatik siren var, onlar 15 dakika çalışıyor, 15 dakika bekliyor. Renkli oldukları için domuzlar bahçeye girmiyor. 4-5 yıldır rahat bir şekilde fındık topluyoruz. Sadece fındıkları yemiyor, fındık dallarını da kırıyor ve bahçelere hasar veriyordu” dedi.

"Bizim insanımızın zekası çalışır"

“Her biri küçük voltlarda yaklaşık 50 tane lamba var” diyen Pala, “Biz Karadenizliyiz, bizim insanımız pratik olur ve zekası çalışır. Ben de kendim düşünerek böyle bir sistemi hayata geçirdim. Projeyi kendim çizdim, kardeşimle birlikte aldığımız karar sonrası bu şekilde uygulamayı hayata geçirdim, domuzlardan kurtulduk” ifadelerine yer verdi.

"Elektrik kesildiğinde akülü sisteme geçiyor"

“Sistem akşam çalışır, sabah durur” Sistemin, saat 20.00-07.00 arasında çalıştığını ifade eden Pala, “Elektrik kesildiği zamanda da akülü sisteme geçer ve çalışmaya devam eder. Askeriyelerdeki alarm sistemi gibi 15 dakika çalışır, 15 dakika durur. Bu esnada çakar lambalar da yanıp söner” şeklinde konuştu.