Ordu’nun 3 noktasında sahile vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit edildi

Ordu'ya bağlı 3 farklı ilçenin sahilinde, çevredekiler tarafından şüpheli 7 varil bulundu.
Vatandaşın ihbarı üzerine bölgelere yetkili ekip sevk edilerek inceleme başlatıldı.
TEHLİKE GÖRÜLMEDİ
Ünye ilçesine bağlı Batıpark Plajı'nda akşam saatlerinde birbirine bağlı 3 adet boş varil sahile vurdu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yapılan incelemeler sonrası varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olacağı bildirildi.
VARİLLER BÖLGEDEN GÖTÜRÜLDÜ
Fatsa ilçesinin Yenipazar Mahallesi’nde bugün öğlen saatlerinde birbirine bağlı 3 adet varil gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Burada yapılan araştırmanın ardından variller olay yerinden kaldırıldı.
KİMYASAL MADDE İMHA EDİLECEK
Gülyalı ilçesinde de bugün öğlen saatlerinde kıyıya 1 adet varil vurdu.
İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından varilde kimyasal madde tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipler,i imha etmek üzere varili teslim aldı.
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