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Ordu’nun 3 noktasında sahile vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit edildi

Ordu’nun 3 noktasında sahile vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit edildi Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde sahile vuran 7 varil vatandaşı tedirgin etti. Varillerden birinde kimyasal madde olduğu ve imha edileceği öğrenilirken 2 noktadan alınan 6 varilin ise temiz olduğu belirtildi.