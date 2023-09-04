Organizatörlere ve kaçak göçmenlere geçit yok! Kırklareli'de 33 kişi yakalandı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 28 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele sürüyor...

Bir yandan yurda yasal olmayan yollarla giriş yapmaya çalışan göçmenler tespit ediliyor, bir yandan da kaçakçılar yakalanıyor.

Ekipler, karada ve denizde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırklareli'de düzensiz göçmen hareketliliği

Bu kapsamda bir hareketlilik de Kırklareli'de yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, kentte Göçmen Kaçakçılığı suçunun meni amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı ve rutin yapılan kontroller gerçekleştirildi.

28 kaçak göçmen, 5 organizatör yakalandı

22 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında olan dönemde sürdürülen çalışmalarda, 28 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yapan 5 kişi de yakalanırken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

2 kişi ise serbest kaldı.