Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler nerede çekildi? Organize İşler'in oyuncu kadrosu

Organize İşler filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Organize İşler’in konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

2005 yılında vizyona giren yerli komedi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak.

İstanbul'da çekilen film, bir dolandırıcılık hikayesini anlatıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan, filmde başrol olarak yer alıyor. İşte, Organize İşler filminin konusu ve oyuncuları…

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve Yılmaz Erdoğan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Organize İşler filmi, Süpermen kostümüyle stand up gösterisi yapan Samet ve uyanık dolandırıcı Asım'ın başından geçen olayları konu ediniyor.

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler.

Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır.

Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

FİLMİN OYUNCU KADROSU