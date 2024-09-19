İstanbul'da organize suç örgütüne KUYU operasyonu! 6 kişi tutuklandı İçişleri Bakanlığı, elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul’da “KUYU-26” operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 8 örgüt üyesinin 6'sı tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi

Türkiye’de suçla mücadele, güvenlik güçlerinin özverili ve kesintisiz çabalarıyla sürüyor.

Son dönemlerde, suç oranlarını düşürmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı operasyonlar hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, bu operasyonların ayrıntılarını sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

6 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul’da “KUYU-26” operasyonu düzenlendi



Operasyon sonucu; organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı

6’sı tutuklandı.

2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız

OPERASYON DETAYLARI

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Yağma,

- Tehdit,

- İşyerine yönelik el bombalı saldırı ve

- Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.



- Operasyon sonucu;

- Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi.



Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.