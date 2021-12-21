Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Masovic ile görüştü

Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Masovic ile görüştü

Yaşar Güler, Masovic'i askeri törenle karşıladı. İki isim, karargahta görüşme yaptı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında genelkurmay başkanları düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

MASOVİC İLE GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Masovic'i askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.