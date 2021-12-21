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    Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Masovic ile görüştü

    Yaşar Güler, Masovic'i askeri törenle karşıladı. İki isim, karargahta görüşme yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.12.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 15:23
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    Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Masovic ile görüştü

    Türkiye ile Bosna Hersek arasında genelkurmay başkanları düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

    MASOVİC İLE GÖRÜŞME

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Masovic'i askeri törenle karşıladı.

    Törenin ardından iki komutan, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

    Orgeneral Güler, Bosna Hersekli mevkidaşı Masovic ile görüştü #1

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