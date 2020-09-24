Örgütten kaçıp Yunanistan'a gitmek isteyen terörist Edirne'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.

ERZİNCAN VE TUNCELİ'DE FAALİYET GÖSTERDİ

Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.