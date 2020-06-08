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    Orhan Bursalı'ya göre Ayasofya müze olarak kalmalı

    Ayasofya'nın Atatürk döneminde müze yapıldığını ifade eden Orhan Bursalı, statünün değiştirilmesinin doğru olmayacağını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 12:03
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    Orhan Bursalı'ya göre Ayasofya müze olarak kalmalı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülmesi için kurmaylarına talimat verdi.

    Bu talimat, Ayasofya konusundaki tartışmaların da fitilini ateşledi.

    Habertürk canlı yayınında Ayasofya konusunda verilecek karar masaya yatırıldı.

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini savundu.

    ATATÜRK DÖNEMİNDE MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    Bursalı, "Bir hoşgörü olarak saygının bir simgesi olarak Ayasofya Atatürk döneminde müzeye dönüştürüldü. Bugüne kadar da bu değişmedi hep müze olarak kaldı.

    BIRAKALIM MÜZE OLARAK KALSIN

    Ayasofya'yı siyasi hesapların içine sokarak, Ayasofya'yı müzeden çıkarılarak ibadete açılmasının ben Türkiye'nin hoşgörü politikasını terk ettiği olarak görülecektir. Bundan kaçınmamız lazım. Ayasofya bırakalım bizim hoşgörümüzün simgesi olarak, müze olarak faaliyetlerini sürdürsün." ifadelerini kullandı.

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