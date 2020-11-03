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    Orhan Çoban kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın garsonu Orhan Çoban neden öldü?

    Yeşilçam filmlerinde garson rolleriyle tanıdığımız Orhan Çoban'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Orhan Çoban kimdir sorusu merak edilenler arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 08:59
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    Orhan Çoban kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın garsonu Orhan Çoban neden öldü?

    Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti.

    Koronavirüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 85 yaşındaki Çoban'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

    ORHAN ÇOBAN KİMDİR?

    Orhan Çoban, 2 Ocak 1935 tarihinde İstanbul'da doğan Orhan Çoban, İstanbul Tahtakale/ Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır. Türk Sineması'nın "Garson" rollerinin vazgeçilmez oyuncusudur.
    Orhan Çoban kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam ın garsonu Orhan Çoban neden öldü? #1

    ORHAN ÇOBAN FİLMLERİ

    • Sevgiler çiçek Gibi1988

    • Emanet1988

    • Çark1987

    • Geri Dön1987

    • Sefiller1987

    • Günahsız Yetim1986

    • Keriz1985

    • Atla Gel Şaban1984

    • Şaşkın Ördek1983

    • Gırgıriyede Cümbüş1983

    • Gerzek Şaban1980

    • Huzurum Kalmadı1980

    • İstanbul 19791979

    • Cafer'in Çilesi1978

    • Rezil1978

    • Avanak Apdi1978

    • Vahşi Gelin1978

    • Dila Hanım1977

    • Bodrum Hakimi1976

    • Ah Nerede1975

    • Çapkın Kızlar1975

    • Bir Yabancı1974

    • Erkeksen Kaçma1974

    • Sahipsizler1974

    • Yalancı/ çok Yalnızım1973

    • Baskın.1972

    • Şeytan Tırnağı1972

    • Ölümden Korkmuyorum1971

    • Seni Sevmek Kaderim1971

    • Vefasız1971

    • Üç Arkadaş1971

    • Çalınmış Hayat1970

    • Kanımın Son Damlasına Kadar1970

    • Turist Ömer Yamyamlar Arasında1970

    • Kara Gözlüm1970

    • Şoför Nebahat1970

    • Menekşe Gözler1969

    • Muhabbet Kuşu1969

    • Son Vurgun1968

    • Nilgün1968

    • Vesikalı Yarim1968

    • Vuruldum Bu Kıza1968

    • Kader Böyle istedi1968

    • Yaprak Dökümü1967

    • Acı Günler1967

    • Ana1967

    • Evlat Uğruna1967

    • Akşamcı1967

    Orhan Çoban kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam ın garsonu Orhan Çoban neden öldü? #2

    Orhan Çoban kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam ın garsonu Orhan Çoban neden öldü? #3

    Orhan Çoban kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam ın garsonu Orhan Çoban neden öldü? #4

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