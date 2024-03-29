Orhan Gencebay: Türkiye artık dünyada söz sahibi bir ülke Eski Türkiye ile yeni Türkiye kıyası yapan Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua edip; Atatürk'ten sonraki en başarılı lider olduğunu belirtti.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'a destek veren isimlerden biri de ünlü sanatçı Orhan Gencebay oldu.

Geçtiğimiz günlerde iftar programına katıldığı Murat Kurum'a seçim kampanyasında bir de şarkı yapan Orhan Gencebay'dan, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı'na övgüler geldi.

"İstanbul çok önemli ve zengin bir şehir, böyle bir şehre ancak Kurum gibi başarılı bir isim yakışır." diyen Gencebay, Murat Kurum'un İstanbul'u yönetmek için gerekli bilgi, birikim ve yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Murat Kurum'u anlattı: İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor

Kurum'un İstanbul'un sorunlarını iyi bildiğini de aktaran Gencebay, "İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor. Belediyecilik hizmet işidir. Murat kardeşimin İstanbul'a çok iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan dolayı da onun için seçim şarkısı yaparak kendisine hediye ettim." dedi.

Ünlü sanatçı, daha sonra yıllardır siyaseti takip ettiğini ve Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi olan bir ülke olduğunu vurgu yaptı.

'Türkiye şamar oğlanı gibiydi, şimdi ise dünyada söz sahibi: Bunu yapan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ekibi'

Sabah'tan Tuğba Kalçık'a konuşan Gencebay, Türkiye'yi dünyada söz sahibi konuma getirenin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan siyasetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Orhan Gencebay'ın, konuyla ilgili sözleri şöyle:

"İstanbul dünyanın göz bebeği olan bir şehir. Bu şehri yönetmek de her açıdan uzmanlık gerektirir. Murat Kurum hem genç hem de çok yetenekli. Bakanlığı döneminde yaptıkları ortada. İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor. Belediyecilik hizmet işidir. Murat kardeşimin İstanbul'a çok iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan dolayı da onun için seçim şarkısı yaparak kendisine hediye ettim.

"Cumhurbaşkanımız Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi"