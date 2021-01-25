Orhan Gencebay'a ne oldu? Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı..

Orhan Gencebay'a ne oldu? Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı..

Sahilde yürüyüş yaparken çukura takılıp düşen Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Sol el parmağını kıran Gencabay'ın son durumu hakkında doktorundan açıklama geldi.

Müzik dünyasının duayen isimlerinden Orhan Gencebay, yürüyüş yaptığı sırada yol üzerindeki çukura ayağı takılması nedeniyle düşerek parmağını kırdı.

Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan 76 yaşındaki sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından oldukça merak edildi.

Şarkıcı, müzisyen ve oyuncu Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, sanatçıyı yakın takibe aldı.

Eşi Sevim Emre ile hastaneye giden Gencebay'ın durumu hakkında doktorundan açıklama geldi.

Peki Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama..

ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, duayen sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Kahraman, "Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

ORHAN GENCEBAY ELİNİ KULLANABİLECEK Mİ?

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman, şunları söyledi:

"Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder.