Orhan Gencebay'dan Ensonhaber'e özel açıklamalar: Biz büyük bir milletiz Ensonhaber yayınına katılan ünlü isim Orhan Gencebay, Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik görüşlerini paylaştı. Gencebay, Türkiye'nin son 20 yılda yönelik atılımlar yaptığını belirterek artık eski Türkiye'nin olmadığını kaydetti. Gencebay "Biz büyük bir milletiz, biz gerçek bir devletiz. Biz bir ölürüz bin diriliriz" dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti tam 100 yaşında...

Türk milletinin yeniden ayakları üstüne kalkarak Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden tam bir asır geçti.

Her sene kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ise bugün bambaşka...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara ve meydanları doldurdu.

Orhan Gencebay'dan Ensonhaber'e özel açıklamalar

Ensonhaber ekibi ise bu anlamlı günde önemli bir röportaj gerçekleşti.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'İlker Koç ile Gündem' programının yayın konuğu yılların eskitemediği isim Orhan Gencebay oldu.

Bu anlamlı gün için görüşlerini açıklayan Orhan Gencebay duygu ve düşüncelerini izleyicilerle paylaştı.

"Gözümüz gibi bakacağız bu ülkeye"

29 ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan ötürü övünç ve gurur dolu olduğunu belirten Gencebay, gözümüz gibi bu ülkeye bakacağız ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık dünyaya meydan okuyor"

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda ciddi adımlar attığını belirten Gencebay, Türkiye'nin artık dünyaya meydan okuyan bir ülke olduğunu kaydetti.

"Gerekirse canımızı feda edeceğiz bu ülke için"

Orhan Gencebay'ın Ensonhaber'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Bu muhteşem gün bizim ilk yüzyılımız oluyor. Gurur ve övünç doluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu canım ülkeyi bize emanet ettiler biz de gözümüz gibi bakacağız bu ülkeye. Gerekirse de canımızı feda edeceğiz bu ülke için. Biz Türk milleti olarak tarihte hiçbir devletin, hiçbir milletin şahit olamayacağı olayları yaşadık, imzamızı attık. İlk uygarlığı bizden öğrendi dünya. Bizim insanımız, atalarımız tarih boyunca çok büyük işler başardılar. Çok büyük bir kültürümüz var atalarımızın son emaneti Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu gün hepimiz berhudar olalım.

"Türkiye çok önemli yerlere geldi daha da gelecek"

Şu an dünyada çok büyük karışıklıklar olabilir ama Allah’ın izniyle biz inancımızla, kararlılığımızla bunların hepsini aşacağız. Türkiye çok önemli yerlere geldi daha da gelecek. Terör örgütlerini de aşacağız, tüm düşmanlarımızı aşarak ilerleyeceğiz.



Biz dünya tarihinde ‘Allah, Türkleri dünyaya adalete getirsin’ diye tanınan bir milletiz. Konuşacak çok şey var, ben amatör bir tarihçiyim. Türkler vatanlarını aileleri için, yedikleri ekmek için korurlar ve onun için savaşıp şehit olurlar. Yaradanın yaratmış olduğu güzel değerlere saygı duyan bir topluluğuz. Bu değerlerimizi biz her zaman ayakta tutacaktır. Biz gerçek bir devletiz. Biz bir ölürüz bin diriliriz. Bizim canımız Türkiyemiz var.

"Aile yapısının yıkılmasına izin vermeyeceğiz"

Aile yapımızı bozmaya çalışan art niyetli kişiler var ama biz bu değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Biz geleneği, göreneği çok güçlü olan bir ülkeyiz. Aile yapısının yıkılmasına izin vermeyeceğiz, gerekirse ailemiz için de canımızı veririz.



Ben çocukluğumdan itibaren pek çok olay yaşadım. Başbakanlarımızın asıldığını gördüm, nice insanların kandırılarak başka yerlere çekildiğini gördüm, nice ekonomik krizler gördüm ama son 20 senedir bütün bunların hepsi aşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve mesai arkadaşlarının çabasıyla çok iyi yerlere geldi daha da iyi yerlere gelecek. Yönetimimizin yaptığı çok önemli kazanımlar var bu dönemde.

"Dünyanın en iyi yer altı zenginliklere sahip ülkelerinden birisiyiz"