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Arabeskin Ferdi babasına veda...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

FERDİ BABA'YA SON GÖREV

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana Sor" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçının cenazesi, tören için buraya getirildi.

ORHAN GENCEBAY'DAN VEDA

Ferdi Tayfur'un sevenleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00 itibariyle başlayan törende toplandı.

Törende usta ismin en yakınlarından birisi olan sanatçı Orhan Gencebay da açıklamalarda bulundu.

TABUTUNU ÖPTÜ

Gencebay, Ferdi Tayfur’un tabutunu öperek duygusal anlar yaşadı.

"O BENİM SEVGİLİ KARDEŞİMDİ"

39 derece ateşiyle son görevini yapmak üzere törene katıldığını belirten Gencebay, "O benim sevgili kardeşimdi" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZI BOZMAK İÇİN TÜRLÜ TÜRLÜ YALANLAR SÖYLEDİLER"

Uzun yıllar boyunca birbirleriyle rakipmişiz gibi gösterildiklerini belirten Gencebay, "Aramızı bozmak için türlü türlü yalanlar söylediler" diye konuştu.

"ORHANCI VE FERDİCİ DİYE BİZİ AYIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Usta isim Orhan Gencebay açıklamalarında şunları söyledi:

Sevgili kardeşim şu anda son yolculuğuna çıkıyor. Fakat bu dünyada kim ne yaptıysa iyi yapmalı diyoruz ya o bu dünyada yapılacak görevleri en iyi şekilde yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan bir ilgiyle ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşımdı, kardeşimdi. Bizi 70'li yıllarda o hale getirdiler ki birbirimize rakipmişiz gibi, Orhancı ve Ferdici diye. Ama biz birbirimizi çok seviyorduk. Biz çok iyi dosttuk. Bizim aramızı bozmak için türlü türlü yalanalar söylemişlerdi. O benim sevgili kardeşimdi.

"GÖREVİNİ TAMAMLAYIP ÖBÜR ALEME GÖÇ ETTİ"