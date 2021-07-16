Orhan İnandı: Joe Biden, FETÖ'yü hayal kırıklığına uğrattı

Örgütün üst düzey yöneticilerinden İnandı, Biden'a bel bağladıklarını ancak gidişatın umdukları gibi olmadığını söyledi.

Eli kanlı FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, geride bıraktığımız günlerde tutuklandı.

İnandı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan İnandı, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"BIDEN'A BEL BAĞLADIK AMA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, "örgütün ABD’de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden’a bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını" itiraf etti.

İnandı, örgütün ABD’de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayda bu inancını koruduğunu anlattı.

"FETÖ'NÜN BEKLEDİĞİ OLUMSUZ ADIMLAR ATILMADI"

FETÖ'cü Orhan İnandı, ABD’nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti.

Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlığa yol açtığını belirten İnandı," örgüt içinde ne yapacağını bilememe hali" oluştuğunu söyledi.

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı yakalandı ViDEO