Orhan Miroğlu: Emekli vekil maaşıyla geçinmekte zorlanıyorum

Ek ödemeler hariç 15 bin 800 lira emekli maaşı alan eski milletvekili Orhan Miroğlu, aldığı maaşla Türkiye'de geçimin zor olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve 25-26. dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Journal’dan Çınar Ayser Çınar'a konuşan Miroğlu, Türkiye'de son zamanlarda artan enflasyon oranlarına ve milletvekili emekli maaşına değindi.

Dünya genelinde pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Orhan Miroğlu, milletvekili emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını belirtti.

"YOKSULLAŞTIĞIMI HİSSEDİYORUM"

Siyasetin bir meslek olmadığını söyleyen Miroğlu, "Siyasi istikrarı önemsiyorum. Ben milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum. En iyi yaptığım iş yazı yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye de düşünüyorum. Çünkü ben de şu an meslek olarak işsizim. Siyaset bir meslek değil çünkü yapılır ve biter. Bu nedenle kendimi işsiz bir yazar olarak tanımlıyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ VEKİL MAAŞLARI 15 BİN 800 LİRA

Emekli vekil maaşları ise asgari ücretin yaklaşık 5 katına denk gelirken, ek ödeme hariç emekli olan bir milletvekili yaklaşık 15 bin 800 lira maaş alıyor.