Orhan Pamuk, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili CHP'nin sessiz kalmasına anlam veremediğini söyleyerek sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 86 yıl sonra müze esaretinden kurtulup, 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya için muhalif kesimin tepkisi devam ediyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un da müze saçmalığı biten Ayasofya karşısında öfkesi dinmiyor.

Pamuk, son olarak T24'e verdiği röportajda, CHP'nin Ayasofya konusunda sessiz kalmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı;

"BEN HALA KAVRAYAMADIM..."

"Ayasofya, Atatürkçü laikliğin en önemli simgelerinden biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 55 oy aldığı İstanbul'da sessiz kalmasını, hatta arka sıralarda kalabalığa su dağıtmasını pek çok kişi gibi ben kavrayamadım."

Orhan Pamuk Ayasofya için CHP'yi sessiz kalmakla suçladı ViDEO

