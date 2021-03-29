Orhan Pamuk: Korona hükümetin işine geldi

Yazar Orhan Pamuk, İtalyan basınından La Repubblica'ya verdiği röportajda Türkiye'yi şikayet etti. Pamuk, hükümetin koronavirüsü bahane ederek otorite oluşturduğunu öne sürdü.

Yazar Orhan Pamuk, İtalyan La Repubblica gazetesine Türkiye ve çıkaracağı yeni romanıyla ilgili Boğaz'daki evinden röportaj verdi.

Yeni kitabı hakkında konuşan Orhan Pamuk, pandemi döneminde çıkan salgın hastalık konulu kitabına değindi.

Pamuk, röportajın devamında koronavirüs salgınının Türkiye'deki durumuyla ilgili soruyu da cevapladı.

"SALGIN, İLK İKİ AY İYİ İDARE EDİLDİ"

Türkiye'nin salgını ilk iki ayda iyi idare ettiğini söyleyen Pamuk, daha sonra insanların yetkililere güvenini kaybettiğini öne sürdü.

İddialarına devam eden Pamuk, hükümetin koronavirüsü bahane ettiğini söylemekten de geri durmadı.

"İNSANLAR YETKİLİLERE OLAN GÜVENİNİ KAYBETTİ"

Türkiye'nin ilk iki ay pandemiyi iyi idare ettiğini söyleyen Orhan Pamuk, "İlk iki ay hükümet iyi hareket etti. Daha sonra, mayıs ayında, turizm ve ticaret gelirlerinin kademeli olarak kaybıyla birlikte insanları kandırmaya başladı. İnsanlar da yetkililere olan güvenlerini kaybetmeye başladı." dedi.

"HÜKÜMET ÖNCEDEN DE OTORİTERDİ"

Gazetecinin "Peki ya hükümet?" sorusu üzerine yeniden söz alan Pamuk, konuyla ilgili son olarak "Otoriter olmasına zaten önceden de otoriterdi. Daha güçlü bir kontrol için vebayı kullandı. Bildiğimiz gibi burada, az sayıda kişinin dışında kimsenin ifade özgürlüğü yok. Gazeteciler kolaylıkla hapse atılıyor, aralarından pek çoğu arkadaşım." ifadelerini kullandı.