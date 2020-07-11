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    Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu

    Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu

    Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk tarafından eleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 00:25
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    Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu

    Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik karara imza attı.

    Arıdından Cumhurbaşkanı Erdoğan. cami açılışının 24 Temmuz Cuma günü kılınacak cuma namazı ile açılacağını duyurdu.

    Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu #1

    "ARTIK SEKÜLER DEĞİLİZ"

    Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.

    Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu #2

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