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Orhan Pamuk'tan Ayasofya yorumu
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk tarafından eleştirildi.
- Haber Merkezi
- 11.07.2020 - 00:25
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik karara imza attı.
Arıdından Cumhurbaşkanı Erdoğan. cami açılışının 24 Temmuz Cuma günü kılınacak cuma namazı ile açılacağını duyurdu.
"ARTIK SEKÜLER DEĞİLİZ"
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.