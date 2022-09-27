Orhan Pamuk'un 'korkuyorum' sözleri Alman basınında

Verdiği röportajda 'korkuyorum' açıklamalarında bulunan Pamuk'un, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği sözler, Alman basınında geniş yer buldu.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk’un hükümete yönelik açıklamaları, Alman basınının dikkatini çekti…

Alman gazetesi Stuttgarter Nachrichten, Pamuk’un T24’te Murat Sabuncu'ya verdiği röportajı gündemine taşıdı.

Susanne Güsten tarafından kaleme alınan yazıda; Pamuk, ‘dünyaca ünlü bir yazar ve bir yazarın ulaşabileceği her şeye ulaşmış biri’ olarak nitelendirildi.

Yazıda, Pamuk’un hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sıklıkla yer verildi.

Pamuk, Erdoğan'ı suçluyor

‘Türkiye'de baskı ve keyfiliğin olduğunu’ belirten Pamuk’un ifadelerine yer veren yazıda, "Bundan daha kötü olamaz diyor. Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetini, farklı düşünenleri sadistçe kovuşturmakla suçluyor.” denildi.

"1915 olaylarında yargılandı"

Gazete, “Pamuk, Erdoğan döneminin sona yaklaştığına ilişkin inancını dile getirerek, en kötü zaman geride bıraktık diyor. 70 yaşındaki yazar kendi ülkesinde milliyetçiler için bir nefret figürü durumunda. Pamuk, 2005 yılında (Sözde) Ermeni Soykırımı hakkında konuştuğu için Türklüğe hakaret suçlamasıyla yargılandı.

Yargılanması, o dönemde AB reformu rotasında olan Erdoğan hükümetinin itirazı üzerine durduruldu. Pamuk bundan bir yıl sonra ilk Türk yazar olarak Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Pamuk son yıllarda Türkiye'de demokrasinin parçalanmasını eleştirdiği için Erdoğan onu terörist olarak nitelendirmişti.” ifadelerine yer verdi.

“Korkuyorum"

Alman gazetesi Pamuk'un, T24'e verdiği röportajda, hayatı boyunca korka korka konuştuğunu da belirterek şu sözlerini alıntı yaptı;

“Ama eskisi kadar korkmuyorum ve korkmakta haklı olduğumu düşünüyorum. Cesur değilim, korkuyorum ama korka korka konuşuyorum. Çünkü hiç konuşmamaktan daha çok korkuyorum.”