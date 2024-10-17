Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok

AA

Malatya ve Sivas'ta yaşanan depremler paniğe neden oldu...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, Sivas'taki depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"İKİ DEPREMİN BİRBİRİYLE İLGİSİ YOK"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, bugün de Sivas'ta iki deprem meydana geldiğini belirten Tatar, "Bu depremlerle dün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ilgisi yok. Bunların her ikisi de birbirinden farklı faylar üzerinde meydana gelen depremler." dedi.

Sivas il merkezinden aktif fay geçmediğine dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

Bununla birlikte güneyinden Orta Anadolu Fay Zonu'na ait Deliler Fayı geçiyor. Daha kuzeyinde ise bildiğiniz gibi İç Anadolu Fay Zonu'nun değişik aktif fay zonu segmentleri bulunuyor. Bugün meydana gelen depremler de Orta Anadolu Fay Zonu'nun en kuzeydoğusunda kalan segmenti üzerinde meydana geldi. Deliler diye adlandırdığımız aktif fay segmenti üzerinde meydana geldi. Bu bölgede bildiğiniz gibi daha önce de yine 4'ün üzerinde büyüklüklerde depremler oldu. Bu tür faylar üzerinde olağan depremler, vatandaşların herhangi bir panik yapmasına gerek yok. Bir yandan da afetlere hazırlanmak, bilinçli toplum oluşturmak adına muhakkak üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor.

"EN FAZLA FAY HATTI BULUNAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYORUZ"

Tatar, Türkiye'de çok sayıda aktif fay bulunduğuna işaret ederek, "Belki de dünyada toprakları üzerinde en fazla aktif fay bulunduran ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bu fay segmentlerinin toplam uzunluğunu dikkate aldığımızda 14 bin 500 kilometrelik bir uzunluğa karşılık geliyor. Çok ciddi bir uzunluk. Dolayısıyla ülkemizin her yerinde buna benzer değişik büyüklükte deprem üretebilecek faylar var." diye konuştu.

Sivas'ta daha önce Gürün ilçesinde Ayvalı Fayı üzerinde depremlerin meydana geldiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti: