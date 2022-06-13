Orman Genel Müdürlüğü paylaştı: Yansa da yine aynı kalır

Orman Genel Müdürlüğü paylaştı: Yansa da yine aynı kalır

Orman Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımlarla, yanan ormanların imara açılacağı iddialarını yalanladı. Yapılan paylaşımlarda 'Orman yansa da orman kalır' ifadeleri kullanıldı.

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından tekrardan ormanları ağaçlandırma projeleri devam ediyor.

Yapılan tüm bu çalışmalara karşılık bazı güruhlar tarafından asılsız iddialarla yapılan mücadeleye sekte vurulmaya çalışılıyor.

OGM'den görselli yanıt geldi

Son günlerde deniz kenarında yanan ormanların imara açılarak bu bölgelerin orman statüsünden çıkarılacağı iddiaları üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi.

Teker teker anlatıldı

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımla yanan ormanların nasıl hayata döndürüldüğü anlatıldı.

OGM'den yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Fotoğrafı yorumlayamayanlar için tane tane anlatalım.

-Orman yansa da orman olarak kalır.

-Başka amaçla kullanılamaz.

-Yeniden ormanlaştırılır.

Orman Genel Müdürlüğü ilk paylaşımının ardından bu kez de deniz kenarında yanan ormanlarla ilgili paylaşımda bulundu.

"Orman arazisi ormandır"

Paylaşımda, "Önceki paylaşımımıza yapılan yorumlarda deniz kenarında yanan ormanları soranlar olmuş. Yoğun istek üzerine tane tane, tekrar tekrar anlatalım.

-Dağ başında veya deniz kenarında olması fark etmez.

-Orman arazisi ormandır.

-Yansa da orman kalır.

-Yeniden ağaçlandırılır."

Orman Genel Müdürlüğü paylaştı: Yansa da yine aynı kalır



