Orman Genel Müdürlüğü'nden ağaçlandırma açıklaması

Küle dönen ormanların başka bir amaçla kullanılamayacağı söylenirken, bu alanların yeniden yeşertilmesi için çalışmaların başlatılacağı aktarıldı.

Yaz aylarının beraberinde getirdiği aşırı sıcak hava, orman yangınlarına neden oluyor.

Kimi zaman da ihmal sonucu çıkan yangınlar, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etki gösteriyor.

Son olarak Muğla Datça’da çıkan yangın için seferber olunurken, belirli kesimler bu yangınların kasıtlı çıkarılıp yerine işetme inşaatı başlatılacağını öne sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden beklenen ‘bilgi kirliliği’ açıklaması çok geçmeden geldi.

"Orman yansa da orman olarak kalır ve korunur"

Kül olan ormanların yeniden yeşertileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Ülkemizde yanan orman arazileri anayasa güvencesiyle korunmaktadır. Yangından sonra yeniden ormanlaştırılır. Başka amaçla kullanılmaz. Orman yansa da orman olarak kalır ve korunur. Yeniden ağaçlandırılır. Bakınız Anayasa Madde 169" ifadeleri kullanıldı.