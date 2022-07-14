Petrol
97.72
-1.86%
Euro
17.5743
0.05%
Dolar
17.4953
0.41%
Altın
965.4
-0.59%
Borsa
2411
0.11%
Bitcoin
349.643
0.14%
BTXN Coin
7.30
0.68%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Orman Genel Müdürlüğü'nden ağaçlandırma açıklaması

    Küle dönen ormanların başka bir amaçla kullanılamayacağı söylenirken, bu alanların yeniden yeşertilmesi için çalışmaların başlatılacağı aktarıldı.
    • 14.07.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orman Genel Müdürlüğü'nden ağaçlandırma açıklaması

    Yaz aylarının beraberinde getirdiği aşırı sıcak hava, orman yangınlarına neden oluyor.

    Kimi zaman da ihmal sonucu çıkan yangınlar, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etki gösteriyor.

    Son olarak Muğla Datça’da çıkan yangın için seferber olunurken, belirli kesimler bu yangınların kasıtlı çıkarılıp yerine işetme inşaatı başlatılacağını öne sürüyor.

    Orman Genel Müdürlüğü’nden beklenen ‘bilgi kirliliği’ açıklaması çok geçmeden geldi.

    "Orman yansa da orman olarak kalır ve korunur"

    Kül olan ormanların yeniden yeşertileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Ülkemizde yanan orman arazileri anayasa güvencesiyle korunmaktadır. Yangından sonra yeniden ormanlaştırılır. Başka amaçla kullanılmaz. Orman yansa da orman olarak kalır ve korunur. Yeniden ağaçlandırılır. Bakınız Anayasa Madde 169" ifadeleri kullanıldı.

    Orman Genel Müdürlüğü nden ağaçlandırma açıklaması #1


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse ile oynayarak zengin olun
    Metabot

    Metaverse ile oynayarak zengin olun

    Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Faiz kararında değişiklik olacak mı?
    Ekonomi

    Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Faiz kararında değişiklik olacak mı?

    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum
    Futbol

    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum

    Görüş Bildir